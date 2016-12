Lithographie - Druckwerkstatt im Herkomer Museum

Wir erstellen einen Steindruck!

Hubert von Herkomer war ein Mann mit vielen Begabungen, „A Man of Many Parts. Er war Maler, Erfinder, Filmemacher und verstand sich auf alle wichtigen Drucktechniken. In unserer neu eingerichteten Druckwerkstatt erprobt ihr unsere 100 Jahre alte Handpresse. Der Steindruck ist ein sehr aufwendiges und heute kaum noch angewendetes Verfahren. Das Schleifen und Bearbeiten der Solnhofener Platten ist darum eine seltene Gelegenheit! Ihr könnt alle Arbeitsprozesse ausprobieren und nehmt einen eigenen Druck mit nach Hause.Teilnahmegebühr: 11 €Anmeldungen über das Ferienprogramm der Stadt Landsberg unter www.ferienprogramm-landsberg.de