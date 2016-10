Laatzen : Restaurant "Zur Leinemasch" |

Wir laden zum 12.November 2016 um 19.00 Uhr in der Clubgaststätte des SV Germania „Zur Leinemasch“ Ohestr.8 in Grasdorf ein.

Der erfolgreiche Sänger und Musiker Paul Harwin sorgt für die Unterhaltung und Überraschungen sind immer wieder angesagt.

Die Familie Klopsch und ihr Team werden uns in gewohnter Weise verwöhnen.

Der Eintritt ist frei und Gäste sind herzlich willkommen. (GEMA wurde angemeldet.)

Eine Voranmeldung in den Abteilungen oder über Telefon 834379 bei B.Bufe ist unbedingt erforderlich. Weitere Informationen in unserem Aushangkasten Borgentrickstraße (Döhren) und in unseren Turnhallen.