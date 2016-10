World Smiley Day

sollte man sich am 1. Oktober noch selbst beglücken, geht es am 7. dieses Monats darum, anderen ein Lächeln zu entlocken, denn heut ist "Smileyday"1963, also vor 53 Jahren kreierte der Amerikaner Harvey Ball einen lächelnden Rundling, der seit langem fester Bestandteil nicht nur jeder Textverarbeitung, und anderen Programmen ist - in der mitgelieferten Clipartsammlung ist er ganz sicher zu finden - sondern, der uns auch anderswo begegnet, und seine Fangemeinde ist und bleibt riesig,er ist mehr als nur ein lächelndes Gesicht, er ist ein Symbol für die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, in der er entstandwer diese Zeit erlebt hat, wird lächeln, und denkt gern daran zurück, als die Polizei gleich zu Anfang den seit Ende des 1. Weltkrieges getragenen Tschako gegen eine Mütze eintauschte,an die Musik und John Lennon,und an Renate Kern, mit dem für mich schönsten Lied von ihr,"Du bist meine Liebe"als der der 1956 entstandene "Eurovision Song Contest" noch "Grand Prix Eurovision de la Chanson" hieß, und Musik bot, die Spaß machte, die den Menschen mehrheitlich gefiel,an die Erfindung des Minirocks und der Strumpfhose, und den Satz "Mädchen befreit euch", und daran, dass man nun ab 18. Lebensalter als volljährig galt, statt, wie bisher, erst mit 21,doch auch damals gab es Ereignisse, bei denen uns das Lächeln vergingder Bau der Berliner Mauerdie Elbflut in Hamburgder Vietnamkrieg,der Conterganskandalder 6-Tagekriegdie Zerschlagung des Pragerfrühlingsdie Attentate auf John F. Kennedy, seinen Bruder Robert und Martin Luther Kingund, unddoch trotz allem, es war eine besondere Zeit, als Smiley noch jung war, in der vieles möglich war, obwohl nicht alles gelang, und versagen war damals schon genau so schlimm, wie heute auchdoch wie bringt man nun andere zum lächeln, man könnte einen Witz erzählen, eine fällige Rechnung bezahlen, einen Besuch machen, der Freude auslöst, oder etwas unterlassen, was andere traurig machen würde,irgendetwas könnte einem einfallen, wenn nicht heute, dann eben etwas später,denn eigentlich will Smiley uns heut nur daran erinnern, jemandem eine Freude zu machen,allein das schafft doch schon ein Lächeln,geben wir es doch weiter, wenn es denn möglich ist,irgendwieGerd Szallies