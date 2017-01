Also, was die GRÜNEN sich dabei gedacht haben...

zur "Frontfrau" zu machen, weiß der liebe Himmel, und der nicht genau...Was die zur der Arbeit der Polizei in der Slivesternacht in Köln geäußert hat, geht absolut GAR NICHT!!Wenn es wieder zu Übergriffen wie im vergangenen Jahr gekommen wäre, hätte sie sicher wieder Rücktritte von "ALLEN" gefordert. Jetzt haben Tausende Polizisten einen richtig guten Job gemacht und sie zieht sich an einer ABKÜRZUNG für Nordafrikaner hoch! Was soll das - dürfen wir jetzt auch nicht mehr Meck Pomm oder DomRep sagen?!Die Österreicher nennen uns "Piefke".Die Engländer sagen "Fritz" zu uns, dafür nennen wir sie "Tommie".Im Vietnam-Krieg kam der Begriff "Charlie" für die Nordvietnamesen auf.Die "United States" sind "Uncle Sam"usw. usw.Man kann gegen die BILD-Zeitung ja sagen, was man will, aber diese Artikel würde ich genau so unterschreiben: