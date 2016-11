"Weihnachten mit Astrid Lindgren"

Laatzen : "Arche " der Thomaskirchengemeinde |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

"Oh, wie ist es schön, wenn Weihnachten ist! Ich wünschte nur, dass ein wenig öfter Weihnachten wäre" (aus "Weihnachten in Bullerbü).

Die Weihnachtszeit steckt voller Überraschungen und kleiner Wunder. Der Wichtel Tomte Tummetott schleicht auf leisen Sohlen über den Hof, der kleine Pelle zieht nach "Herzhausen" und, und, und ....natürlich hat auch Michel aus Lönneberga wieder Dummheiten im Kopf.

Tauchen Sie ein in die Winterwunderwelt der Astrid Lindgren und hören Sie eine Auswahl der schönsten Winter- und Weihnachtsgeschichten von ihr.

Außerdem erfahren Sie an diesem Abend wie Astrid Lindgren ihr ganz persönliches Weihnachtsfest am liebsten verlebt hat.

Referentin ist Ingrid Pawelczak.

Gäste sind herzlich willkommen und zahlen 3,00 Euro.