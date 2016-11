Laatzen Gospel Singers geben zwei große Adventskonzerte

Die Laatzen Gospel Singers laden zu zwei großen Adventskonzerten ein, am Samstag, den 26. November, um 19 Uhr, und am Sonntag, den 27. November, um 17 Uhr, jeweils im Erich-Kästner-Schulzentrum, Marktstraße 33, in Laatzen.



In den letzten Jahren waren die Eintrittskarten für die Konzerte der Laatzen Gospel Singers innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Daher gibt es auch in diesem Jahr wegen der großen Nachfrage wieder zwei Konzerte.



Die Herbstkonzerte der Laatzen Gospel Singers sind immer ein besonderes Highlight im Jahresprogramm. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit längerem auf Hochtouren. Ein Gospelworkshop im Februar mit dem bekannten Gospelmusiker Hanjo Gäbler bereichert das umfangreiche Repertoire um einige neue Gospelsongs, aber auch Klassiker gehören zum aktuellen Programm. Was wäre ein Abend mit den Laatzen Gospel Singers ohne das "Sister Act Medley"? Die Zuhörer können sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen.



Der Kartenvorverkauf beginnt am 5. November:

Buchhandlung Decius, Leine-Center, Laatzen, und Sitt Getränkemarkt, Hildesheimer Str. 310, OT Rethen. Reservierungen können auch telefonisch unter Tel. 0170/1426290 vorgenommen werden.

Eintrittspreise: 12,- Euro im Vorverkauf, ermäßigt 6,- Euro, an der Abendkasse jeweils + 2,- Euro (soweit Karten vorhanden).

Weitere Informationen über die Laatzen Gospel Singers erhalten Sie unter www.laatzen-gospel-singers.de.



Foto: Klaus Tempus