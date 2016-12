Horst Krause hat Geburtstag,

Ich bin Schauspieler, bis der Deckel zugemacht wird,

am 18. Dezember 2016 wird er 75sagt der Theater- und Filmschauspieler über sich selbsteinem größeren Publikum bekannt wurde er durch die DDR-Krimiserie "Polizeiruf 110", die von westdeutschen Fachleuten und Kritikern hinsichtlich ihres Konzeptes zu Recht als hervorragend eingestuft wurde, so dass man dieses Geschenk gern weiter produzierte,als Polizeihauptmeister Horst Krause ermittelt er in der Serie zum ersten Mal 1998fast immer begleitet ihn ein "Polizeihund" auf dem Beifahrersitz seinesK750 Molotov Militär-Motorradesbis 2002 war es "Mücke" dann "Vera" bis 2010, und bis zu seiner Pensionierung "Haduk", und halfen ihm während seiner 17 Dienstjahre 26 Kriminalfälle zu lösen,parallel dazu gibt es seit 2007 auch den Dorfpolizisten Horst Krause ganz privat, der mit seinen zwei Schwestern im fiktiven brandenburgischen Schönhorst eine Gaststätte mit Pension betreibt, und damit Dorfmittelpunkt istmit Folgen wie "Krauses Kur", "Krauses Fest" und der neuesten Folge"Krauses Glück" erreichte er immer hohe Einschaltquoten, wobei"Krauses Fest", als Weihnachtsmärchen die vielleicht schönste Episode istimmer passiert etwas ungewöhnliches, was bewältigt werden muss,in Krauses Kur verlässt eine Schwester das Haus, "Krauses Glück" gibtu.a. die Botschaft weiter"nie wieder eine Lüge"und in Krauses Fest unternehmen einige Gänse ungewollt einen Betriebsausflug und Krause trifft nach vielen Jahren seine große Liebe wieder, und erfährt, was man sich sagt,bei einem Wiedersehen nach endlos langer Zeitimmer ein bisschen mürrisch, aber mit viel Herz werden Lebenssituationen gemeistert, so gut es eben gehtin all seinen Filmen ist er "Krause", und an seinem 75. Geburtstag will er wohl in über alles ein wenig nachdenken, das tut er eigentlich immer, doch der 75ste ist nun mal kein Tag wie jeder andere,und so will er keinen Trubel, sondern ein bisschen Ruhe, über Glückwünsche freut er sich natürlich trotzdem, vielleicht mit einem Glas Weinschorle bei hoffentlich bester Gesundheitdoch ich bin fit, sagt er,aber für die Gesundheit muss man natürlich was tun,zum Beispiel jeden Morgen vor dem Frühstück einen kleinen Knoblauchschnaps trinkensollte man ihn fragen, ob er den Knoblauchgeruch nicht doch als irgendwie störend empfindet, wird er wohl sagen:"nein, überhaupt nicht"na dannalles Gute zum Geburtstag Horst Krausefrohe Weihnachtund ein neues Jahr, dass wenn schon nicht alle, so doch die besten Wünsche erfülltmit einem Lied, das mit ein bisschen Wohlwollen, all das in sich vereintetwas sentimental, zugegeben,aber wenn der 75ste Geburtstag, Weihnachten und damit auch das neue Lebens-Jahr so eng nebeneinander liegen, darf man das mal, und man kann sich sogar ein wenig zurücklehnen und dem Rhythmus des Liedes folgenGerd Szallies