Weihnachtsfeier mit Preisverteilung

Laatzen : Schützenhaus Laatzen |

Der Schützenverein Laatzen gegr. 1904 e.V. lädt zu seiner diesjährigen Weihnachtsfeier ein.



am 10.12.2016

19 Uhr

im Schützenhaus Laatzen

30880 Laatzen



Anmeldung bitte unter Tel. 0511 / 54389972 oder via Mail gaststaette@sv-laatzen.de





Zum Vormerken: Sackschießen am 29.12.2016 19 Uhr.