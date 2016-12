Wasserschaden in Gleidingen; Thorstraße ohne Wasser

Laatzen : Feuerwehr Gleidingen |

Wasserschaden in einem zum Abriss vorgesehenen Haus in der Thorstraße, Wasserversogung über fast drei Stunden eingeschränkt.

Zu einem Wasserschaden größeren Ausmaßes wurden am gestrigen Dienstag gegen 15:05 Uhr die Feuerwehren Gleidingen und Rethen alarmiert. In einem Haus in der Thorstraße in Gleidingen, welches in naher Zukunft abgerissen werden soll, sollte laut Alarmierung das Wasser etwa 1,50m hoch im Keller stehen.Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits der örtliche Wasserversorger vor Ort und hatte das Wasser in der gesamten Thorstraße abgestellt. Da die Räume im Keller des Hauses aufgrund unter Wasser stehender Elektroleitungen nicht betreten werden konnten, wurde der örtliche Energieversorger zur Einsatzstelle hinzualarmiert, um das Haus spannungsfrei zu schalten. Erst nachdem die Spannungsfreiheit garantiert wurde, war die Feuerwehr in der Lage die etwa 32.500 Liter Wasser mit zwei Abwassertauchpumpen aus dem Keller zu pumpen. Im Anschluss wurde der Hauswasseranschluss im Keller zugedreht und die Wasserversorgung für die Thorstraße nach zweieinhalb Stunden wieder sichergestellt. Verursacht wurde der Wasserschaden vermutlich durch fehlerhaft installierte Wasserarmaturen im ersten Obergeschoss des Gebäudes.Mehr unter: http://www.FW-Gleidingen.de