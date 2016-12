Tipps für eine sichere Adventszeit

Auch in diesem Jahr möchte die Feuerwehr, dass SIE liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher durch die besinnliche Adventszeit kommen.

Deshalb hier einige Tipps des Deutschen Feuerwehr Verbandes, DFV:



Sichere Adventszeit: neun Tipps der Feuerwehren



Deutscher Feuerwehrverband mahnt zum sorgsamen Umgang mit Kerzen



Berlin – Gemütliche Abende mit Plätzchen und Kerzenschein: Die Adventszeit ist

für viele Menschen eine Zeit der Besinnlichkeit. Damit diese nicht durch Brände

überschattet wird, die durch Unachtsamkeit ausgelöst wurden, mahnt der Deutsche

Feuerwehrverband zum sorgsamen Umgang mit Kerzen. Dadurch könnten

zahlreiche Feuerwehreinsätze in der dunklen Jahreszeit vermieden werden.

Neun einfache Tipps der Feuerwehr helfen, Brände zu verhindern:



 Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (Geschenkpapier,

Vorhang) oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.



 Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung, an

die Kinder nicht gelangen können.



 Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen – vor allem nicht,

wenn Kinder dabei sind. Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer

eins!



 Auch wenn man sie häufiger als sonst verwendet und griffbereit haben

möchte: Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren

Platz auf.



 Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken rechtzeitig, bevor

sie heruntergebrannt sind: Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und wird

zur Brandgefahr.



 Achten Sie bei elektrischen Lichterketten darauf, dass Steckdosen nicht

überlastet werden. Die elektrischen Kerzen sollten ein Prüfsiegel tragen,

das den VDE-Bestimmungen entspricht.



 Wenn Sie echte Kerzen entzünden, stellen Sie ein entsprechendes Löschmittel

(Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit.





Und falls doch einmal etwas passieren sollte, wählen SIE den Notruf 112 und schon nach wenigen Minuten werden Ihnen die Kräfte der Feuerwehr Laatzen helfen.

