Stimmungsvoller Waldweihnachtsmarkt für die ganze Familie im Klosterhof Oberschönenfeld vom 9. bis 11. Dezember

Er zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Schwaben, auch, weil er auf dem abgeschiedenen Gelände der 800 Jahre alten Klosteranlage der Oberschönenfelder Zisterzienserinnen im idyllischen Schwarzachtal liegt. Am dritten Adventswochenende, vom Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Dezember, lädt der Bezirk Schwaben zum Weihnachtsmarkt ins Schwäbische Volkskundemuseum Oberschönenfeld bei Gessertshausen (Landkreis Augsburg), eines seiner Bezirksmuseen. Die vorweihnachtliche Atmosphäre des Weihnachtsmarktes ist weithin einzigartig!Für schwäbische Weihnachtsstimmung und leuchtende Augen sorgen auch in diesem Jahr wieder über 50 Aussteller im geschmückten Museumshof und in den Museumsgebäuden. Vom Ries bis ins Allgäu gesucht, gefunden und eingeladen hat diese erstklassigen Kunsthandwerker wie immer der Bezirk Schwaben.Neben zahlreichen Vorführungen ihres Könnens bieten die Aussteller traditionelles Kunsthandwerk aus Holz, Glas, Keramik, Metall und Textil für individuelle Geschenkideen zum Verkauf. Für das leibliche Wohl sorgt eine umfangreiche Auswahl an süßem und herzhaftem Naschwerk aus der schwäbischen Weihnachtsküche. Frisch geschlagene Christbäume bieten die „Bayerischen Staatsforsten“ aus ihren Wäldern zum Verkauf an. Über die Dauer des Marktes begleiten mehrere weihnachtliche Konzerte auf dem Gelände das Warten aufs Christkind. In der Klosterkirche konzertiert das Ensemble „GesDur“ (Sonntag, 16.30 Uhr).Ein umfangreiches museumspädagogisches Begleitprogramm für die ganze Familie lädt am Samstag und Sonntag Groß und Klein zum Bummeln, Genießen und Mitmachen ein. Die „Kreative Kinderwerkstatt“ des museumspädagogischen Teams bietet stündlich Angebote für künstlerisches Gestalten (ab 5 Jahre). Im versteckt am Waldrand liegenden „Bauernmuseum Staudenhaus“ wartet eine Märchenerzählerin auf neugierige kleine Zuhörer. Im Naturpark-Haus werden Christbaum-Anhänger aus Naturmaterialien gebastelt. Kinder können sich unter Anleitung im nahen Wald ihren eigenen kleinen Christbaum schlagen.Im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld erleben Jung und Alt interessante und vergnügliche Einblicke in die Motivgeschichte des Schneemanns. In der Weihnachtsausstellung begegnet man dem frostigen Freund auf vielerlei Weise: Er präsentiert sich als grimmig dreinblickende Schneeskulptur, erscheint in Kinderbüchern und auf Postkarten oder zeigt sich als freundlicher Plüsch-Schneemann. Darüber hinaus ist die weltweit größte Schneemann-Sammlung von Cornelius Grätz aus Reutlingen zu sehen, die mit über 3.000 Exemplaren sogar Eingang ins Guinness-Buch der Rekorde gefunden hat (bis 5. Februar 2017).Während des Weihnachtsmarktes sind alle Gebäude des Volkskundemuseums Oberschönenfeld geöffnet und bei freiem Eintritt von 10 Uhr bis 20 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr zu besichtigen. Kostenlose Teilnahmekarten für das gesamte Begleitprogramm sind am Stand des Bezirks Schwaben erhältlich.Freitag, 9. Dezember, 16 - 20 Uhr;Samstag, 10. Dezember, 12 - 20 Uhr;Sonntag, 11. Dezember, 12 - 19 Uhr;Für Autofahrer steht ein kostenfreier Parkplatz auf dem Klosterareal bereit. Zusätzlich pendelt ein kostenloser Shuttlebus im 30-Minuten-Takt über die Bahnhöfe Gessertshausen und Margertshausen zum Weihnachtsmarkt. Die Staudenbahn fährt am Samstag auf der Strecke Hbf. Augsburg - Markt Wald mit Halt in Gessertshausen. www.staudenbahn.de Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld, Oberschönenfeld 4, 86459 GessertshausenTel. 08238 3001-0; Fax 08238 3001-10;Programm unter www.oberschoenenfelder-weihnachtsmarkt.de