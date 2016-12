Heiß auf Eis - Schnuppertraining des EV Königsbrunn

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena |

Spiel und Spaß mit den „Pinguinen“



Eishockey erfreut sich unter Königsbrunner Kindern weiter hoher Beliebtheit. Damit auch möglichst viele Kinder erstmals unverbindlich zum Eishockey „reinschnuppern“ können, bietet der Förderverein ein weiteres Schnuppertraining an:



Am Dienstag, 27.12.2016 und 3.01.2017 von 16:30– 17:30 Uhr, können alle Kids von 4 – 12 Jahren in der Hydro-Tech Eisarena, Königsbrunn unter professioneller Anleitung Eishockey ausprobieren.



Dabei steht Spiel und Spaß im Vordergrund. Mitzubringen sind – soweit vorhanden – Schlittschuhe, Handschuhe und Helm. Es kann Ausrüstung bei Bedarf vor Ort ausgeliehen werden. Kostenbeitrag 3 Euro pro Training.



Anmeldung erforderlich unter foerderverein@ev-koenigsbrunn.de und Tel. 0176-63327375.