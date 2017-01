2. Königsbrunner Jugendschach-Rapid-Turnier um den Augusta-Bank-Pokal

Am 12. Februar findet in derin Königsbrunn das 2. Königsbrunner Rapid-Schachturnier um denstatt. Eingeladen sind alle Jugend-Schachspieler, die als Gast oder als Vereinsvertreter teilnehmen wollen. Erwartet werden 120 Spieler und Spielerinnen aus den Schachbezirken Nord-, Mittel- und Südschwaben sowie Augsburg. In vier Altersklassen werden die Sieger ausspielen, die Pokal, Urkunden und Sachpreise erhalten. Ebenfalls werden dieausgespielt. Anmeldung kann über die Internetseite www.sk-koenigsbrunn.de erfolgen oder bis 9:45 am Spielort.