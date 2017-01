Vortrag: Epilepsie? Na und!

Das Fritz-Felsenstein-Haus veranstaltet einen Vortragsabend zum Thema „Epilepsie? Na und!“ Die neurologische Erkrankung, die in unterschiedlichen Formen auftritt, erfordert zusätzlich zur medizinischen Behandlung auch psychosoziale Beratung. Wie die Auswirkungen der Krankheit im täglichen Leben in den Griff zu bekommen sind, informieren Neuropädiaterin Dr. Mareike Schimmel, Claudia Hackel von der Epilepsieberatung und Günther Warncke vom Selbsthilfeverein elwela e.V. über das Leben mit Epilepsie. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt werden.



Anmeldung unter 08231/6004-700 oder unter ute.mueller@felsenstein.org