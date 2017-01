Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Kulinarischen Genuss und Nervenkitzel:

Am Samstag, den 25.02.2017 wird den Gästen im Spiegelsaal Königsbrunn einiges geboten: Erlesen serviert, spontan inszeniert.

Das Kriminal Dinner mit dem Theaterstück ‘Bertl & Ramsch, der Schafkopfkrimi‘ – das ist ein köstliches 3-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente umrahmt von einem interaktiven Kriminalstück.



Vier Spezln, ein Tisch, ein Spiel: Schafkopf! Das wohl beliebteste Stammtischspiel der Welt treibt vier Freunde in den Tod.



Schafkopf ist nach §284 StGB offiziell kein Glücksspiel - doch wer das Wirtshaus aufd Nacht lebendig verlässt, hält alle Trümpfe in der Hand und kommt mit seinem Leben davon.



Der Schafkopfkrimi ist ein improvisierter Krimiabend, an dem Sie bestimmen was Sie sehen wollen. Vergessen Sie vorhersehbare Fernsehunterhaltung! Hier mischen Sie mit und sind mit Ihren Vorgaben der Trumpf des Abends.



Die Schauspieler schlüpfen in die verschiedensten Rollen und lassen nichts aus, um sich gegenseitig ab- und auszustechen.



Das verführerische 3-Gänge-Menü wird für Sie kreiert und serviert.



Der Kitzel für Nerven und Gaumen startet um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:15 Uhr.





Einlass: 18:15 Uhr



Ort: Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2 (Eingang Germanenstraße),

86343 Königsbrunn



Karten hierfür können nur noch telefonisch bestellt werden.



Infos unter 08231 - 60 94 39 oder spiegelsaal@gmx.de