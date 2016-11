Königsbrunn : Kirche Maria unterm Kreuz |

Auf die Adventszeit stimmt das Adventskonzert des Heimat- und Volkstrachtenverein D‘Lechauer e.V. Königsbrunn am Sonntag, den 27.11.2016 um 19:00 Uhr in der Kirche der Pfarrei Maria unterm Kreuz ein. Den Abend gestalten unter anderem Musikgruppen des Vereins und Gäste. Wie es Tradition ist, ist der Eintritt frei und die am Ende gesammelten Spenden kommen einem guten Zweck zu Gute.