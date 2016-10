Advent im KUNSTWERK-Stadel Königsbrunn

Königsbrunn : Kunstwerk Stadl |

Am ersten Adventswochenende öffnet der KUNSTWERK-Stadel im Herzen von Königsbrunn seine Tore.



Am Samstag, den 26. November und am Sonntag, den 27. November 2016, jeweils von 10 bis 18 Uhr, verwandelt sich der Ausstellungsraum von stoffigen Ideen – Sybille Heinisch, sowie der gesamte Stadel, der Hof und der Garten in der St.-Johannes-Straße 29, in 86343 Königsbrunn, zu einem vorweihnachtlichen Kunsthandwerker-Markt.



Wer das Besondere liebt, ist hier genau richtig. Unter den dekorativen, schönen und nützlichen Unikaten findet sich bestimmt schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk oder der noch fehlende Adventskranz.



An liebevoll dekorierten Ständen präsentieren über 30 Künstler aus Königsbrunn und Umgebung ihre ausschließlich selbstgefertigten Werke. Ob modische Bekleidung, Taschen aus Leder, Stoff oder Filz, Schmuck oder kunstvolle Wohnaccessoires, Seifen, Keramik oder Gartenfackeln aus Metall, jedes Stück ist ein handwerkliches Unikat und ein optisches Highlight. Das schöne und familiäre Ambiente auf fünf Etagen im Stadel, sowie im Hof und die ausgewogene Mischung der angebotenen Produkte laden den Besucher ein, zu verweilen und zu genießen. Erstmals wurde auch für diesen Adventsmarkt der Garten geöffnet.



An der KUNSTWERK-Bar werden wie immer Kaffee, Kuchen sowie Tee, weißer Glühwein und heißer Spritz Aperol angeboten. Wer Deftiges bevorzugt, für den ist ebenfalls bestens gesorgt. Es gibt Steak- und Bratwurstsemmeln, den pikanten Bäckerspitz und andere kulinarische – natürlich auch vegetarische – Leckereien, die vom Reichsbäck-Team wieder angeboten werden.



Weitere Infos zu KUNSTWERK und sowie die Austellerliste finden Sie auf der Homepage der Veranstalterin Sybille Heinisch unter www.kunstwerk-koenigsbrunn.de unter der Rubrik „KUNSTWERK“ oder auf Facebook „Sybille Heinisch Kunstwerk“. Selbstverständlich ist der Eintritt frei!



Nachdem der Standort des KUNSTWERK-Stadels im Zentrum von Königsbrunn ist, können die öffentlichen Parkplätze am Marktplatz – nur wenige Gehminuten vom Ausstellungsgelände entfernt - benutzt werden. Die Haltestellen Marktplatz und Robert-Koch-Straße der Buslinie Augsburg – Königsbrunn liegen zudem in unmittelbarer Nähe des KUNSTWERKS.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Sybille Heinisch und das KUNSTWERK-Team