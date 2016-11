Soulsänger Mic Donet kommt nach Köln!

Am 1. Dezember kommen Mic Donet und sein Gitarrist im Rahmen seiner Akustik Tour nach Köln. Unter dem Motto "Love is now" wird Mic Donet eines seiner beliebten "Wohnzimmerkonzerte geben und in intimer Wohlfühlatmosphäre mit seiner einzigartigen Stimme für einen ganz besonderen Abend sorgen.

hat schon einen langen musikalischen Weg hinter sich. Er hat sich die Bühne mit Größen wie Santana oder Erykah Badu geteilt, er hatte mit seinem Albumeine Top 5 Platzierung in den Charts und er musste auch schon einige Enttäuschungen hinnehmen. Dabei ist er immer auf dem Boden und sich selber treu geblieben. Mit dem ganzen Medienzirkus kann er nach wie vor nichts anfangen, er verbiegt sich nicht und polarisiert nicht, daher ist er aber leider auch nicht interessant für die Medien.Der Singer/Songwriter macht nur das, wozu er offensichtlich geboren wurde, schreiben, komponieren und singen und das aus ganzem Herzen und voller Leidenschaft. Nach wie vor liebt er besonders die intimen, intensiven Konzerte, ganz nah dran an seinem Publikum. Bei diesenfühlt er sich am Wohlsten, hier kann der Sänger ganz er selbst sein. Hier kommt auch seine außergewöhnliche Stimme am besten zur Geltung. Mit dieser wandlungsfähigen Stimme kann er ein ganzes Repertoire bedienen, von gefühlvollen Balladen bis hin zu rockigen und temporeichen Songs, von leise und sanft bis hinzu kraftvoll und laut und das in Englisch oder Deutsch.Diese Videos zeigen ein kleines Beispiel seiner VielfältigkeitAbgerundet wird das durch seine Tanzeinlagen, er war jahrelang Breakdancer und seine Entertainer-QualitätenSein Publikum bezieht der Soulsänger regelmäßig mit ein, auch gesanglich, es ist nicht nur Zuhörer, sondern auch Mitwirkender und somit Teil des Konzerts.Als Besonderheit dieser Tour ist noch zu erwähnen, das der Sänger wohl auch zurück zu seinen musikalischen Anfängen geht. Sein erstes Albumwar auf Deutsch und nach den zwei Englischen Albenundwird sein viertes Album nun wohl wieder auf Deutsch sein. Sein Konzert soll eine musikalische Reise durch alle Alben werden - man darf gespannt sein!alle TourdatenDo, 01.12.16 KÖLN Bar 51 20:00 UhrFr, 02.12.16 BOCHUM Three Monkeyz 20:00 UhrSa, 03.12.16 HAMBURG Mojo Club 20:00 UhrSo, 04.12.16 FRANKFURT Pearly Gates 20:00 UhrMo, 05.12.16 MANNHEIM Capitol Casino 20:00 UhrDi, 06.12.16 HANNOVER Lux 20:00 UhrMi, 07.12.16 MÜNCHEN Night Club AUSVERKAUFTDo, 08.12.16 STUTTGART White/Noise 19:30 UhrTickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Online-Portalen!Mic Donet auf Facebook https://www.facebook.com/micdonet.music/ Mic Donet auf Twitter https://twitter.com/micdonet Mic Donet Youtube Channel https://www.youtube.com/user/micdonet/videos