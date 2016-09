Kirmes in Wien-Ottakring: Am Montag vor dem Fest

Sehr viele ehemalige Wiener Dörfer, die heute als Katastralgemeinden innerhalb der Stadt fortbestehen, haben die Tradition des Kirtages (Kirmes) erhalten: Oberlaa, Mauer, Neustift, Kaiserebersdorf, Jedlesee, Rodaun, Dornbach und eben auch Ottakring.In dieser Woche fand nun unsere "Hauskirmes" nur zwei Straßen weiter von uns statt: der "Ottakringer Kirtag". Traditioneller Austragungsort seit vielen Jahrzehnten ist der so genannte "Alte Ort" in Ottakring, der Platz vor der "Pfarrkirche zur Erhöhung des heiligen Kreuzes" oder einfach nur der PfarrKirche Alt-Ottakring, wo sich von der Baustruktur her ein seinerzeitiger Dorfanger durchaus noch erahnen lässt.Veranstalter ist der der SPÖ nahe stehende Verein der "Ottakringer Kulturfreunde".