Die aktion hoffnung lädt zusammen mit der Dritte Weltrunde KiRiKi in Kirchberg zum großen Secondhand-Faschingsmarkt ein. Auf mehr als 100 Quadratmetern wird eine große Auswahl an bunten und ausgefallenen Faschingskostümen, Glitzermode, Retroteile und besonderen Unikaten angeboten. Der Reinerlös kommt Kindern in Kenia zugute.