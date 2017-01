sicHERBesser Aktionstag im Monat Februar 2017: The Oscar goes to……

Zur Oscar-Verleihung am 26. Februar 2017 ins Dolby Theatre nach Los Angeles sind wir leider weder nominiert noch eingeladen.

Dafür gab’s vor kurzem im Rahmen des Eisenhut-Awards Platin für unsere Gothaer-Konzeptberatung.

Mit dieser verliehenen Auszeichnung für eine Beratungssoftware wurde unser Partner Gothaer als „Pionier in der ganzheitlichen Beratung“ gewürdigt.

Insgesamt waren sieben Systeme verschiedener Anbieter in der näheren Auswahl, vier davon sind bei der Preisverleihung durchgefallen.

„Uns liegt die ganzheitliche Beratung unserer Kunden sehr am Herzen. Und mit der Gothaer Konzeptberatung können wir unseren Gesprächspartnern das beste am Markt angebotene System zur Kundenberatung zur Verfügung stellen.“ so Jutta Schindler, langjährige und erfahrene Agenturfachkraft im Versicherungsbüro Herb e. K. Am besten testet Ihr uns und unsere „ausgezeichnete“ Gothaer-Konzeptberatung im Rahmen unseres sicHERBesser Aktionstags.



Wann?

Montag, 27.02.2017 – von 10.00 bis 16.00 Uhr



Wo?

Versicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.de

Generalagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaG

Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten



Wir freuen uns auf Euren Besuch!



