„Fit und Sicher in den Frühling!“ – Büropräsentation und Impulsvorträge im Versicherungsbüro Herb e. K.

„Fit und Sicher in den Frühling!“ So der Leitspruch, mit welchem Agenturinhaber Jürgen Herb und sein Team einmal mehr seinen Kunden konsequent den besten Service im Allgäu bieten will. Zu Beginn des Jahres hat das Versicherungsbüro sein Leistungsportfolio erweitert und den Büroauftritt durch helle Möbel, freundliche Farben sowie neueste Technik modernisiert. „So erhalten und erfahren unsere geschätzten Kunden in separaten Büros eine diskrete und persönliche Beratung.“ so der Allgäuer Fachwirt für Finanzberatung IHK. Er ist seit 1995 exklusiver Partner der Gothaer in Kempten für alle Fragen rund um das Thema Versicherung und Vorsorge.



An diesem Aktionstag gibt es nun „sicHERBesser zum Kennenlernen“. Auf dem Programm stehen Impulsvorträge zu folgenden Themen:



Wie sicher & fit ist mein Geld?

Markus Beilmann, Gothaer Invest- und FinanzService GmbH – Köln



Wirksamer Schutz gegen Cyber-Risiken

Bernd Schuldes, CEO B-Soft Ingenieurbüro für Computertechnologie - Kempten



Die Teilnahme ist kostenfrei! Da die Plätze für diese Veranstaltung begrenzt ist, bitten wir interessierte Personen um frühzeitige Anmeldung bis zum 14. März 2017 unter 0831/574646 oder info@sicherbesser.de



Wann?

Dienstag, 21.03.2017 – 19.00 Uhr



Wo?

Versicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.de

Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten (Allgäu)



