KÄS änd ROLL live beim Benefizkonzert zugunsten Frauenhaus Kempten

Bereits seit mehr als 10 Jahren veranstalten engagierte Musikkollegen um Hannes Reisacher und Bernd Klocker alljährlich ein Benefizkonzert im Allgäu. Und das mit großem Erfolg beim Publikum.

Dieses Jahr zugunsten des Frauenhauses Kempten. Auf mehreren Bühnen präsentieren namhafte Allgäuer Musikgruppen Beat, Soul, Pop und Rock'n'Roll der 50er bis in die heutigen Jahre.

Neben dem umfangreichen Musikprogramm gibt es auch einen Infostand über den konkreten Verwendungszweck.



Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern KÄS änd ROLL generationenübergreifend. Das Programm bringt Spaß.

Auch an diesem Abend werden KÄS & ROLL dies im Rahmen ihres Konzerts eindrucksvoll unter Beweis stellen. Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Der Kult-Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man).

Eine wasch-echte vitale Band, mit vollem Elan und hart am Berg-Seil! Echter Allgäuer Hand-Käs mit Musik. Garantiert guat & 100% live!



Wieviel?

SPENDE statt Eintritt



Wann?

Samstag, 19.11.2016 – 20.00 Uhr – Einlaß ab 19.00 Uhr





Wo?

Haus Hochland, Prälat-Götz-Str. 2, 87439 Kempten, Tel. 0831-28584

Saal mit Bewirtung