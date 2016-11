Tanja Lasch – eine die immer lacht – Live & „Lebensecht“ im Tanzpalast „Octagon“ Karlshuld am kommenden Samstag, 12.11.16….

Karlshuld : Tanzpalast Octagon |

am kommenden Samstag gibt es mal wieder eine musikalische Premiere im Tanzpalast mit Herz „Octagon“ , denn dann ist zum ersten mal die sehr sympathische, erfolgreiche TANJA LASCH zu Gast!



Tanja Lasch ist die jüngste Tochter des Texters und Komponisten Burkhard Lasch, studierte Musik an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden, meldete sich im Sommer 2005 nach einer Babypause mit „Jedesmal“ erfolgreich zurück und hat seitdem mehrere Singles veröffentlicht.



Ihr langersehntes,aktuelles Album „Lebensecht“ aus dem Hause „ManiaMusic“ ist gespickt mit vielen tollen Hits, die alle mit sehr viel Gefühl & Emotionen geschrieben und produziert wurden wie „Vagabund",

"Du lebst gefährlich neben mir", "Ich Fall aus den Wolken" oder „Verdammt nochmal“



Ihr Video zur Singleauskopplung „wenn er wüsste“... zählte nach nur 6 Monaten sogar mehr als eine Million Aufrufe!



Und da Tanja Lasch nicht nur eine klasse Sängerin ist, sondern auch das Herz am rechten Fleck hat, bekam sie sogar von Kerstin Ott die Erlaubnis, den erfolgreichsten Titel des Jahres „die immer lacht“ zu covern.



Gemeinsam mit ihrem Produzenten „Stefan Pössnicker“ hat Sie dann eine geniale Fox Version kreiert im beliebten Tanja Lasch Sound, der als

Live- Version – von einem ihrer Konzerte – im März 2016

bei YouTube veröffentlicht und dort bereits weit über 4,6 Millionen mal aufgerufen wurde!



Ich finde das sollte man sich nicht entgehen lassen, denn es wird diesmal

auch noch eine besondere musikalische Überraschung geben….

Also, dabei sein lohnt sich!



Der beliebte DJ Micha (Michael Weichl) ist natürlich auch wieder dabei

und wird wie gewohnt mit einem erstklassigen FoxMix alle Besucher begeistern.



Info wegen Eintrittskarten unter: www.tanzpalast-octagon.de





Christiane Brüning, 6.11.16