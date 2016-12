Dotschka Meteorowa liest aus ihren Märchen für Erwachsene

Dotschka Meteorowa und Tom der Wolf

am 22.01.2017 um 19:00 Uhr

in Andi's Stage in Jettingen

Seit ihrer Ausstellung im Kulturgewächshaus Birkenried in 2016, kennt man Dotschka Meteorowa im Landkreis Günzburg vor allem als Malerin. Am 22.01.2017 um 19 Uhr zeigt sie in Andi’s Stage in Jettingen ihr Talent als Erzählerin von humorvollen, skurrilen und mitunter auch frivolen Geschichten. In der Region Ulm gehört Dotschka Meteorowa seit längerem als Autorin und Poetry-Slammerin zur Kulturszene, bei Auftritten im Roxy, dem Blaubeurer „Theater in der Thalmühle“ oder bei der Eröffnung des Wieblinger Kulturherbstes begeisterte sie regelmäßig ihr Publikum.Jetzt freuen wir uns, dass wir sie für einen Auftritt in Jettingen-Scheppach gewinnen konnten. Zur Lesung steuert „Tom der Wolf“, der in Andi’s Stage kein Unbekannter ist, musikalische Zwischenspiele bei.Andi’s StageHauptstraße 5789343 Jettingen-Scheppach