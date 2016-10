Nach der Wahl ist vor der Wahl

Isernhagen : Isernhagen |

Die FDP wird auch nach der Wahl weiterhin jeden Monat eine öffentliche Veranstaltung stattfinden lassen um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Uns ist es wichtig, dass die Menschen unsere Mandatsträger kennen lernern und einen Ansprechpartner für Anregungen, Sorgen und Fragen zu haben. Im Oktober laden wir am







27. Oktober ab 19.00 Uhr zu einer Bürgersprechstunde/einem Bürgerstammtisch im "Heuboden" in Isernhagen KB und am



29. Oktober zu einem Info-Stand vor dem REWE Markt in Isernhagen FB ein. Die lokalen Mandatsträger werden für Gespräche vor Ort sein. Ein Schwerpunkt sollten die anstehenden Bürgermeisterwahlen und die Auswirkungen des Beschlusses über das RROP der Regionsversammlung vom 27. September sein.