Müll: Zuviel oder zuwenig ?

Da alle Bürger fleißig an der Mülltrennung arbeiten, gibt es viele überzählige Restabfallsäcke. Bei vielen taucht dann die Frage auf:Wohin damit, wer könnte sie noch gebrauchen?....Gefragt, nachgedacht, gelöst:Die FDP Isernhagen in Zusammenarbeit mit Katja Jelinek von "caspo 2. HeimArt", dem Sozialen Kaufhaus in Altwarmbüchen, An der Riehe 31-33 nimmt sie an und gibt sie wieder ab...ohne Nachweise aber gegen eine kleine Spende.Öffnungszeiten:Montag - Freitag von 9.30 bis 18.00 undSamstag 9.30 bis 13.00 Uhr.Helfen Sie helfen!