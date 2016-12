Bericht des AK Energie/Südlink des Umweltschutzvereins

http://osthessen-news.de/n11521459/tagung-des-bund...">PRESSEMELDUNG

Die nachstehender Auflistung der Aktivitäten des Sprechers des Arbeitskreis (gleichzeitig Mitglied im Sprecherteam des Bundesverbandes der Bürgerinitiativen gegen Südlink war Grundlage für seinen Bericht an den Vereinsvorstand, der im Jahresrundbrief verschickt werden soll.Die Auflistung verfolgt mit der Verlinkung das Ziel, einzeln verstreute Informationen zm Thema Südlink/Energiewende zusammen zuführen.Tätigkeitsbericht 2016 für den AK Energie/Südlink des Umweltschutzvereins Isernhagen un Umgebung e.V.Termine an denen ich teilgenommen habe mich als Sprecher des AK Energie/Südlink sowie des Bundesverbandes vorgestellt habe:in Burghaun21.02.16 Bundesverband Sprecherkreis-Sitzung nähe Fulda02.05.16 2. Treffen des Regionalnetzwerks Stromnetz Hannover(gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium)Teil 1: „Methodik der Trassenfindung für Erdverkabelung“Teil 2: „Das Regionalnetzwerk fragt – die Bundesnetzagentur antwortet“04.06.16 Mitgliederversammlung Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen SuedLinkGaststätte Alt-Burghaun, Wehrstraße 5, 36151 Burghaun14.06.16 KlimaStadtwerke treffen KasselStadtwerkekongress in Kassel – GemeinschaftsWerk Klimaschutz (DUH Veranstaltung)34131 Kassel /Haus der Kirche, Raum 110 / Wilhelmshöher Allee 33011.08.16 Besichtigung der Brennstoffzelle im Schulzentrum Altwarmbüchen25.08.16 Bürgerdialog Stromnetz in Neustadt:27.10.2016 Grüne Hannover: Energiewende in der Region09.11.2016 Tennet in Garbsen: Infomarkt und Vorstellung der Erdkabeltrassenim Anschluß BUND Hannover: Info Veranstaltung über Bürgerenergiegesellschaften und Autarkie:17.11.2016 Bürgerdialog Stromnetz in Burgwedel:Als einziger Besucher konnte ich mit 2 Frauen vom Bürgerdialog (Pia Beug und Kollegin, die BIs berät) diskutieren.Vernetzung des BBgS mit dem BUND Niedersachsen- weitere Kooperationen bereits mit den Landesverbänden Hessen und Thüringen sowie mit dem BN Bayern:23.11.16 gemeinsame Presseerklärung:Dezentral läuft´s besser – für Bürger, Energiewende und Naturschutz!Mit dezentraler, flexibler Energienutzung auch in Bürgerhand den Stromnetzausbau minimieren.Vorrang für dezentrale Energiekonzepte in BürgerhandAnalyse:Auszug:Schlussappell:„Wir wollen in Niedersachsen zeigen, dass Energiewende anders geht als das zentral ausgerichteteKonzept der Bundesregierung und der Großkonzerne – dezentral, effizienter, demokratischer, kosten-günstiger, sozialer. Die beiden niedersächsischen Ministerien für Umwelt, Energie und Klimaschutzsowie für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sind aufgefordert, diejenigen zu unterstützen, die zeigen wol-len, dass Energiewende ohne überzogenen Netzausbau machbar ist.“24.11.2016 Bürgerversammlung der BI Garbsen:Leider hat mein Beitrag in der Presse bisher keinen Niederschlag gefunden.29.11.2016 Bürgerdialog Stromnetz in Hannover, Schwerpunkt Boden:Dritten Treffen des Regionalnetzwerks Stromnetz HannoverThema: Raumwiderstandsanalyse am Beispiel des SuedLinks unddas Schutzgut Boden beim Bau und Betrieb von Erdkabelnam 29. November 2016 von 17 bis 19 Uhrim Werkhof Nordstadt; Raum: FoyerSchaufelder Straße 11; 30167 HannoverIch freue mich sehr auf die fachlichen Beiträge der Referenten:Georg Grobmeyer, Landschaftsarchitekt (bdla), Geschäftsführer des Landschaftsplanungsbüros ALAND - Arbeitsgemeinschaft LandschaftsökologieBeitrag: Raumwiderstandsklassen und -analyse als Planungsgrundlage in der Trassenplanung am Beispiel des SuedLinksDr. Karl Severin, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Geschäftsbereich Landwirtschaft - Fachbereich Nachhaltige Landnutzung, Ländlicher RaumBeitrag: Schutzgut Boden – Umweltauswirkungen auf den Boden beim Bau und Betrieb von Erdkabeltrassen+ WaldbesitzerverbandDer Bürgerdialog Stromnetz hat sich das Ziel gesetzt, einen offenen und transparenten Austausch zwischen Beteiligten und Betroffenen beim Netzausbau der Übertragungsnetze zu ermöglichen. Nehmen Sie gerne die Gelegenheit wahr, sich mit anderen Akteuren Ihrer Region auszutauschen und zu vernetzen. Weitere Informationen zum Bürgerdialog Stromnetz finden Sie auf unserer Homepage www.buergerdialog-stromnetz.de.30.11.2016 Email an den Nieders. Wirtschaftsminister Lies mit der Bitte um ein gemeinsames Gespräch mit dem BBgS und den Umweltverbänden05.12.2016 Klima Veranstaltung in Hannover:| Energie | Hitze |1,5°C | Wie weiter nach Paris?Handlungsperspektiven zur Umsetzung des UN-Klimaabkommens für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in NiedersachsenInput: „Selbstverbrennung - die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff"Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für KlimafolgenforschungSiegfied Lemke