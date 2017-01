15.04.2017 bis 17.04.2017

Seemarkt Herrsching 2017

Der Markt findet vor traumhafter Kulisse an der Herrschinger Seepromenade unter dem Motto Kunst & Garten statt. Über 80 Künstler, Kunsthandwerker und Aussteller bieten modernes und traditionelles, außergewöhnliches und edles Kunsthandwerk an. Ein lebendiges Markttreiben, bei dem Besucher und Kunsthandwerker schnell ins Gespräch kommen über Ideenfindung, Arbeitstechniken, Materialien und vieles mehr. Am Ostermontag sorgt eine Trommlergruppe für rhythmische Klänge aus der Ferne. Und auch für die kleinen Besucher ist einiges geboten: Am Ostersonntag findet das traditionelle Große Ostereiersuchen für die ganze Familie statt. Und am Ostermontag erweckt eine Märchenerzählerin spannende Märchen und Geschichten zum Leben, die die Kinder anschließend in zauberhaften Kostümen nachspielen können. Dabei runden ein besonderes kulinarisches Angebot mit bayerischen und internationalen Schmankerln, eine Original-Holzofenbäckerei und bayerische Bierspezialitäten das abwechslungsreiche künstlerische und kunsthandwerkliche Angebot ab. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Sa./So. 11.00 bis 19.00 Uhr, Mo. 11.00 bis 18.00 Uhr

Seepromenade am alten Sportplatz, Rieder Straße/Ecke Madeleine-Ruoff-Straße, D-82211 Herrsching

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 9836984