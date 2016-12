SV Wilkenburg veranstaltet "4. Wilkenburger BüdS-Turnier"

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Die Sparte Jedermannsport des SV Wilkenburg richtet am Samstag, 21.01.2017, ab 10.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, die inzwischen 4. Auflage des legendären "BüdS-(Ball über die Schnur)Turniers" aus. BüdS ist eine von viel Spaß geprägte Abwandlung des besser bekannten Fußball-Tennis und wird in Wilkenburg mit viel Begeisterung und lautstarkem Engagement gespielt. Nach der offiziellen "Ausschreibung" sind zu dieser Veranstaltung alle Vereinsmitglieder, welche sich in der Lage fühlen, die Spielfläche verletzungsfrei zu betreten und im Besitz von tauglichen Hallenschuhen sind, herzlich eingeladen. Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 Spielern und sollte physisch und psychisch in der Lage sein, auch zum letzten Ballwechsel noch antreten zu können. Titelverteidiger ist die Sparte Jedermannsport, die sämtliche bisherigen Auflagen dieses Wettbewerbs - nicht zuletzt aufgrund des "Heimvorteils" und regelmäßigen Trainings - für sich entscheiden konnte. Das Startgeld beträgt 20,-- € pro Mannschaft und ist bei Anmeldung in bar zu entrichten. Anmeldungen und Startgeldzahlungen nehmen ab sofort bis zum 10.01.2017 die Clubwirtin Bettina Zupke ausschließlich persönlich bei einem Wirtshausbesuch, Torsten Eckold, Tel. (0511) 359 21 79, Ulrich Grimpe, Tel. (0511) 23 13 12, und Spartenleiter Andreas Lemke, Tel. (0172) 235 73 55, entgegen.



Die Jedermänner freuen sich auf einen fairen Wettkampf mit anschließender Fachsimpelei bei der Übertragung der Fußball-Bundesliga in der Vereinsgaststätte.