SV Wilkenburg: Tischtennis-Damen streben Regionspokal-Halbfinale an

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Bekanntlich haben die Tischtennis-Damen des SV Wilkenburg (Bezirksklasse, Staffel 6) nach dem Gewinn des Regionspokals in der vergangenen Saison bereits wieder das Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbs erreicht. Dabei kommt es zu einer Neuauflage des letztjährigen Regionspokal-Endspiels, wenn die Damen des SV Wilkenburg den Finalgegner und diesjährigen Ligarivalen TSV Kirchdorf erwarten. Mittlerweile steht auch der Spieltermin fest: die Partie findet am Mittwoch, 25.01.2017, um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, statt. Die Gastgeberinnen wollen sich dabei für die zum Punktspielauftakt gegen diesen Gegner erlittene 3:8-Heimniederlage revanchieren und den Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs schaffen. Zuschauerunterstützung ist ausdrücklich erwünscht, der Eintritt ist frei.