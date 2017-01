SV Wilkenburg lädt zum "4. Wilkenburger BüdS-Turnier" ein

Hemmingen : Mehrzweckhalle Wilkenburg |

Am kommenden Samstag, 21.01.2017, richtet die Sparte Jedermannsport des SV Wilkenburg ab 10.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Wilkenburg, Alte Dorfstraße 30, die inzwischen 4. Auflage des legendären "BüdS-(Ball über die Schnur)Turniers" aus. In zwei Gruppen zu je 4 Mannschaften werden die Fußballer der 1. Herren, 2. Herren, Altsenioren Ü 40, Altsenioren Ü 50, der Kiosk Arnum, eine Mannschaft der Fußball-E-Jugendtrainer und -väter sowie die Tischtennissparte des Vereins versuchen, den Seriensiegern der gastgebenden Sparte Jedermannsport den bereits dreimal in Folge errungenen Titel des "Wilkenburger BüdS-Turnier-Siegers" abzujagen.



Gruppe 1:

Fußball 1. Herren, Kiosk Arnum, Sparte Jedermannsport, Fußball Altsenioren Ü 40



Gruppe 2:

Fußball 2. Herren, Fußball Altsenioren Ü 50, Trainer/Väter E-Jugend, Tischtennis



Die Jedermänner freuen sich auf einen fairen Wettkampf mit spannenden und bestimmt wieder lautstark diskutierten Spielen sowie anschließender Fachsimpelei bei der Übertragung der Fußball-Bundesliga in der Vereinsgaststätte.



Der Eintritt ist frei, Clubwirtin Bettina Zupke und ihr Team werden in bewährter Form für das leibliche Wohl sorgen.