Arnumer Kunsttage 29.10-30.10.2016 – Der Kunsthandwerkermarkt

Hemmingen : Wäldchenschule Arnum |

Seit mehr als 40 Jahren finden die "Kunsttage in der Region " in Arnum statt. Zahlreiche langjährige und neue Künstlerinnen und Künstler zeigen am 29. und 30. Oktober ihre Arbeiten in der schönen Wäldchenschule in Arnum bei Hemmingen. Dieser kleine aber feine Markt überrascht die Besucher immer wieder mit kunsthandwerklichen Produkten, die den Alltag vergessen lassen. Erlesenes und traditionelles Kunsthandwerk, kombiniert mit trendigem Design, machen diesen Markt zu einem Geheimtipp in der Region Hannover.

Viele Künstler lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen und laden Kinder und Erwachsene zum Mitmachen ein.

Zum Ausruhen lädt mit kleinen Speisen und Getränken das Künstlercafé ein. Zur Auswahl stehen mehr als 30 verschiedene Kuchen, die von den Ausstellern gebacken werden.

Veranstaltungsort: Wäldchenschule Arnum (Eingang über Hort) - Parkplatz im Hundepfuhlsweg

Adresse: Klapperweg 18, 30966 Hemmingen

Termin: 29.10. und 30.10.2016

Öffnungszeiten: Sa. 13:00 bis 18:00 Uhr; So. 11:00 bis 18:00 Uhr