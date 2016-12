Weihnachtsmusik am Mittwoch, den 14. Dezember um 18.00 Uhr in der Ludwig-Windthorst-Schule

Hannover: Ludwig-Windthorst-Schule |

Zu ihrer traditionellen Weihnachtsmusik im Advent lädt auch in diesem Jahr die Ludwig-Windthorst-Schule ein. Diese musikalische Veranstaltung findet statt am Mittwoch, dem 14.Dezember um 18.00 Uhr in der Ludwig-Windthorst-Schule. Gemeinsam zeigen Schüler und Schülerinnen in der adventlich geschmückten Sporthalle der Schule, was sie während der musischen Übungstage auf dem Wohldenberg sowie im Musikunterricht bzw. während der musischen Übungsstunden erarbeitet haben

Die unterschiedlichsten Gruppen werden das Programm gestalten: von den verschiedenen Bandklassen, dem Popchor, dem Bläserensemble bis zum Theaterspiel „Hirtenweihnacht“ der Klasse 5.3..

Bevor am Ende alle Beteiligten sich zum großen Finale auf der eigens für die Veranstaltung errichteten Bühne versammeln, singt der Lehrerchor der LWS. Das Programm der gesamten Veranstaltung wurde zusammengestellt von der Fachkonferenz Musik unter der Leitung von Andreas Migura.

Die Kollekte der Weihnachtsmusik ist gedacht für die Partnerschule der LWS in Loma Alta (Bolivien) Dort gibt es eine Schule, die seit Jahren von der LWS unterstützt wird und die auch bereits von mehreren Kollegen besucht wurde.

Der Eintritt zu der Weihnachtsmusik ist frei.