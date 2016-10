Sozialministerin Rundt eröffnet Internet-Plattform für Gemeinwesenprojekte

Die Plattform macht das vielfältige Engagement in Niedersachsen sichtbar, bietet die Möglichkeit zur Vernetzung und ist ein Verwaltungstool z.B. zur Antragstellung.Auch der "Verein Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. war zur Eröffnung eingeladen. Der Verein hat bereits 8 Projekte auf die Internet-Plattform eingestellt, u.a. den Palettengarten und die Broschüre "Was ist los in Letter?", die die Ministerin auch gerne mitnahm.In der Diskussion über die Gemeinwesenarbeit wies der Verein auf die fehlenden Räume für die offene Nähwerkstatt in Letter hin. Die Ministerin meinte, daß es für Kommunen Fördermittel für Räume für die Flüchtlingsarbeit gäbe.weitere Infos unter http://www.lag-nds.de/blog