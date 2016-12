AIKIDO Schnupperkurs 2017

„Härte“ oder „der Beste zu sein“ isthier nicht wichtig. Es geht nicht um Kraftoder Stärke in dieser japanischen Kampfkunst.Das Training ist freundlich und entspannt,die Techniken dahinter hocheffektiv.Wie sich eine friedliche Kampfkunst anfühlt,lässt sich in Worten allerdingskaum erklären.Ihr müsst es schon ausprobieren – Lächeln garantiert.2. - 23. Februar 2017Vier mal am Donnerstag.Der Kurs für Erwachsene geht von 20.00 - 21.30 Uhrund kostet für vier Trainings einmalig 25 euro.

Der Kurs für Jugendliche geht von 18:00 - 19:00 Uhrund kostet für vier Trainings einmalig 15 euro.Kyushindo Aikido Verein HannoverRicarda-Huch-SchuleBonifatiusplatz 15, 30161 Hannoverwir übenzusammen