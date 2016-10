Zumba am Freitag

Zumba im FZH Linden 8x freitags ab 21.10.16 (außer 11.11.) von 17:00 – 18:00 Uhr. Zumba ist ein spaßbetontes Tanz-Fitnessworkout zu Latino-Musik, bei dem jede/r sofort mitmachen kann. Jedes Lied hat eine eigene kleine Choreographie, bei der wir ordentlich ins Schwitzen geraten und ganz nebenbei wird der ganze Körper trainiert. Wir lernen die Schritte von Anfang an, also keine Angst, wenn Ihr noch keine Zumba Erfahrung habt. Vamos a zumbarrrrr!!! Bitte Sportkleidung, ein Handtuch und ein Getränk mitbringen. Kursleitung: Angela Schlote. Kosten: 32,00 EUR, mit HannoverAktivPass 16,00 EUR. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4. Anmeldung: FZH Linden, Tel.: 168 44897 oder fzh-linden@hannover-stadt.de



Achtung: Am 11. November 2016 findet der Kurs nicht statt!