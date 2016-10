MOPED-MAGAZIN 2016 erschienen

Die aktuelle Ausgabe des MOPED-MAGAZINs liegt vor und somit auch wieder ein spannendes Jahr hinter uns.Geschichten aus unserem Museum, über Mopeds und ihren Besitzern.Über die Hersteller. Geschichten über das Leben.Inhalt dieser Ausgabe u.a.Goebel KM25 L als Objekt eines Foto-ShootingsSo fing es an: Wie das Museum entstandOskars Dreirad: Union Kehricht MopedDas Moped aus dem Baum: Bauer B 50Hillman-Moped aus HamburgKreidler ChopperRückblick: Tag der offenen Tür 2016Ein Fall für zwei: Kreidler Flory in SchwäbischMopeds in TansaniaGritzner-Sammlung von Christoph DerykWindt Luxus MopedDas MOPED-MAGAZIN ist nur hier erhältlich: http://www.xinxii.com/moped-magazin-2016-p-372612.html