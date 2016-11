Großes Neujahrskonzert der Langenhagener Symphoniker

Konzert des Hausorchesters SKH des Prinzen von Hannover im Theater am Aegi zugunsten der HAZ Weihnachtshilfe

Zum Abschluss seines Jubiläumsjahres präsentiert Musikdirektor Ernst Müller mit den Langenhagener Symphonikern, dem Hausorchester SKH des Prinzen von Hannover, ein Großes Neujahrskonzert im Theater am Aegi.Am Montag, den 02. Januar 2017 um 19 Uhr ist es soweit.Mit dabei die Solisten des Hausorchesters, sowie weitere Überraschungsgäste.60 Jahre steht Musikdirektor Ernst Müller bereits als Dirigent auf der Bühne. In all den Jahren immer sozial engagiert mit unzähligen Benefiz Auftritten, wobei hier Stellvertretend die 40 Konzerte für die AWO Hannover und Region sowie bereits über 30 Konzerte für die HAZ Weihnachtshilfe erwähnt seien.Der Erlös des Konzertes geht an die HAZ WeihnachtshilfeKarten sind erhältlich ab 15,- €, zzgl. Vorverkaufsgebühr,in der HAZ/NP/Echo Geschäftsstelle im CCL Langenhagen, bei allen HAZ/NP Geschäftsstellen, Laporte Kartenshop, Vorverkauf im Theater am Aegi, online unter www.eventim.de, sowie allen weiteren Vorverkaufsstellen.