Fahrrad-Codierung = Diebstahls-Schutz: Mi., 26.10.2016, 18 bis 20 Uhr.

Fahrrad-CodierungEine Codierung am Fahrrad ist sinnvoll. Denn die Codierung enthält verschlüsselte Angaben über die Adresse und die Initialen der EigentümerInnen.Der Wiederverkaufswert gestohlener Räder reduziert sich, gleichzeitig steigt das Risiko, überführt zu werden. Außerdem können die EigentümerInnen bei Fund des Fahrrads sofort informiert werden.Die Codierungen des ADFC Hannover Stadt finden in der ADFC-Geschäftsstelle im Umweltzentrum in der Hausmannstraße 9 – 10 statt.ADFC-Mitglieder entrichten eine Gebühr von 4 Euro pro Fahrrad, alle anderen bezahlen 10 Euro pro Fahrrad.Mitzubringen sind- das Fahrrad- Ihr gültiger Personalausweis/Reisepass- der Eigentumsnachweis (Kaufbeleg/Rechnung)Details dazu hier: