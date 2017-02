Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Zeugenaufruf!08.02.2017 – 09:53Hannover (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 02.02.2017, gegen 16:50 Uhr, einen Fußgänger an der Kühnsstraße (Kirchrode) mit seinem PKW touchiert und sich anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, entfernt. Der 51-Jährige ist bei dem Zusammenprall leicht verletzt worden.Den Angaben des Hannoveraners zufolge war er auf dem rechten Gehweg der Kühnsstraße (aus Richtung Tiergartenstraße kommend) unterwegs. Etwa in Höhe der Ghandistraße traf ihn ein PKW am rechten Oberarm, wodurch der geistig- und sehbehinderte Mann stürzte.Nach dem Unfall - der 51-Jährige hatte offensichtliche Verletzungen an einer Hand und an einem Knie erlitten - kümmerte sich der bis dato unbekannte Fahrer um den Mann und brachte ihn zu seiner nahegelegenen Wohnung. Dort ließ er den leicht Verletzten, ohne ihm seine Personalien mitzuteilen, zurück. Nachdem er seine Schwester über das Geschehene informiert hatte, alarmierte diese die Beamten.Da der Polizei derzeit weder Hinweise zu dem Fahrer noch zu dem PKW vorliegen, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Rufnummermit der Polizeiinspektion Süd in Verbindung zu setzen.