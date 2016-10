Funkamateure bieten Ausbildungskursus an

Der Deutsche Amateur-Radio-Club e.V. - Ortsverband Hannover bietet ab November wieder einen Ausbildungskurs zur Erlangung der Amateurfunklizenz an. Am 27. Oktober ab 19 Uhr laden die Funkamateure Interessierte zu einem Infoabend in ihre Clubstation im Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestraße 100, 30177 Hannover ein.Es wird über den Ablauf des Kurses und die abschließende Prüfung bei der Bundesnetzagentur informiert, sowie das Thema Kosten behandelt. Ausbildungsabende werden jede Woche im Winterhalbjahr angeboten. Daneben steht der Ortsverband mit seinen rund 180 Mitgliedern den Neueinsteigern mit Rat und Tat rund um das Hobby des Amateurfunks zur Verfügung und bietet zahlreiche weitere Veranstaltungen und regelmäßige Treffen an. Die Clubstation im Lister Turm ist mit Funkanlagen und Antennen ausgestattet, die regionalen und weltweiten Kontakt zu anderen Funkamateuren ermöglichen. Hier können Neueinsteiger auch ohne eigene Ausrüstung erste Erfahrungen sammeln und technische Unterstützung durch Experten erhalten.Für Voranmeldungen zum Infoabend und Informationen steht der Ortsverbandsvorsitzende Matthias Wendt unter Telefon 0511/6498304 und Email dl9mwe@darc.de zur Verfügung.Die Ortsverbandsseite im Internet: http://www.darc.de/h13