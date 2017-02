Tennis Damenteams des MTV weiterhin ohne Niederlage an der Tabellenspitze

Die 1. Mannschaft wirft nach Siegen gegen THC Lüneburg, TV Jahn Wolfsburg und Rot-Weiß Barsinghausen den Blick mit einem Auge in Richtung Landesliga, beim 5:1 Auswärtssieg am 4.2. in Barsinghausen wurden alle Einzel und das 2. Doppel gewonnen, es spielten Steffi, Sarina, Corinna und Alina.Am 11.2. um 17.00 Uhr ist im nächsten Spiel der TC Grün–Weiß Gifhorn zu Gast.Michael Kücken der Trainer der Damenmannschaften zeigt sich auch über die Leistung der 2. Damenmannschaft (vorwiegend aus jungen Nachwuchsspielerinnen bestehend) höchst zufrieden. Mit 6:0 wurde am Samstag der bisherige Tabellenführer MTV Celle nach Hause geschickt, es war eine überzeugende Teamleistung. Die MTV Mädels sind weiter ungeschlagen und übernehmen die Tabellenführung. Die Punkte für den MTV holten: Alexandra, Valeria C., Valeria F., Marielle und Franziska, am nächsten Samstag um 13.00 Uhr tritt das Team im Auswärtsspiel gegen TUS Vahrenwald an.