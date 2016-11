8B. 25.10.2016 Sankt Wolfgang im Salzkammergut - Österreich.

25.10.2016 Sankt Wolfgang im Salzkammergut - Österreich.„Lauf um den Wolfgangsee“ auf dem ältesten Pilgerweg Europas seit 1972.27 Kilometer. Einzigartiger Streckenverlauf.Insgesamt 74.018 Läuferinnen und Läufer nahmen in 44 Jahren am Lauf um den Wolfgangsee teil.Laufzeiten zwischen 90 Minuten und viereinhalb Stunden.Am 16. Oktober 2016 fand der 45. Lauf um den Wolfgangsee statt.St. Wolfgang im Salzkammergut - Österreich.2.822 Einwohner.Hotel „Weisses Rössl“ am Wolfgangsee.Es besteht aus neun historischen Bürgerhäusern.Der Gasthof „Im Weissen Rössl“ entstand 1878.1912 kaufte Paul Johann Peter das "Weisse Rössl“.Das Familienunternehmen wird bereits in der fünften Generation geführt.Ralph Benatzky - österreichischer Komponist. 1884 - 1957.Er komponierte „Im weißen Rößl am Wolfgangsee“. 1930.Pfarrkirche St. Wolfgang im Salzkammergut - Österreich.Doktor-Franz-Xaver-Rais-Promenade in St. Wolfgang.Goldene Hände