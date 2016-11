7. 25.10.2016 Bad Ischl - Österreich.

25.10.2016 Bad Ischl - Österreich.Bad Ischl - österreichischer Kurort. (468 m ü. A.)13.895 Einwohnern.Bad Ischl wird auch „Kaiserstadt“ genannt,im Gedenken an Kaiser Franz Joseph.Kaiserzug Bad Ischl (Bummelzug).Franz-Karl-Brunnen (1877).Hotel Villa Seilern Vital Resort. (1881).Das ehemalige Kurhaus1873 und 1875.Seit der Renovierung 1997 und 1999heißt esKongress und TheaterHaus Bad Ischl.Stadtpfarrkirche St. Nikolaus Bad Ischl. 1344.Turm von 1490, Kirchenschiff 1771 - 1780.Länge 52 MeterBreite 22 MeterKuppelhöhe 20 MeterTurmhöhe 72 Meter.3.000 PersonenRudolfsdenkmal 1839 in Bad Ischl.Bruder von Kaiser Franz I.EurothermenResort Bad Ischl 2008.Thermen- und Hotelkomplex in Bad Ischl.(Ehemals Kurmittelhaus 1931).Evangelische Pfarrkirche Bad Ischl 1874 - 1879.„Friedenskirche“.