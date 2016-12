Osteopathie–Sprechstunde in Hannover / Akutsprechstunde

Sie haben akut Probleme?



Kommen Sie mit Ihren akuten Problemen gerne zu uns in die Osteopathie-Sprechstunde. Wir Osteopathen und Heilpraktiker bieten wir Ihnen jetzt auch die Möglichkeit einer Akut-Sprechstunde an.



Melden Sie sich kurzfristig telefonisch am selben Tag bis 13 Uhr unter 0511-70052690 bei uns an



Es werden nur die Anmeldungen des jeweiligen Tages berücksichtigt.



Wir vergeben keine festen Termine, sodass es zu kurzen Wartezeiten kommen könnte. Bringen Sie bitte etwas Geduld mit. Wir werden Sie befunden, beraten und – falls nötig – auch sofort behandeln. Ein weiterer Besuch eines Facharztes ist nur noch in Ausnahmefällen nötig. Dieser Termin und jede weitere Form der Behandlung in der TherapieZeit in Hannover, z. B. Osteopathie, Physiotherapie, manuelle Therapie und vieles mehr, wird nach der Heilpraktiker-Gebührenordnung oder nach unseren Privatgebühren abgerechnet. Diese Gebühren werden von den meisten privaten Krankenkassen oder Zusatzversicherungen übernommen.



Bringen Sie bitte eventuelle Befunde und ein großes Handtuch zur Behandlung mit.