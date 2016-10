was würdest du tun?Was kannst Du dagegen tun?Darf man ihn schlagen?Es ist einfach schrecklich, was sich gerade weltweit entwickelt: Auf dem ganzen Planeten sorgen Horror-Clowns für Angst und Schrecken. Sie erschrecken ahnungslose Passanten, bedrohen sie mit Waffen, greifen sie sogar an. Und jeden Tag gibt es mehr Nachahmer...Es ist zu befürchten, dass aus den Clown-Attacken ein ganz, ganz hässlicher Trend wird, der sich zu Halloween in Großstädten ausbreitet.