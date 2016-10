Niedersachsen wird 70 Jahre alt – Bilder eines Bundeslandes

Niedersachsen liegt (Gott sei Dank) ein gutes Stück nördlich des Weißwurst-Äquators. Ein gesisser Abstand zu den Bajuwaren ist nicht verkehrt. Hat eine Fläche von 47.000 Quadratkilometern. Hat fast acht Millionen Einwohner und über acht Millionen Schweine. Im hohen Norden stößt es an die Wellen der Nordsee. Im Westen an das tiefliegende Holland. Nach Afrika hin an die südlichen Bundesländer, und in in Sonnenaufgangsrichtung an Sachsen-Anhalt. Außerdem hat es mit Hamburg und Bremen zwei Stadtinseln.Nachdem das zersplitterte Land der Sachsen im 2. Weltkrieg ziemlich gelitten hatte, kam es aber danach mit Hilfe der britischen Besatzungsmacht und des späteren Ministerpräsidenten Friedrich Wilhelm Kopf, der wie so viele andere auch braunen Dreck am Stecken hatte, schnell wieder auf die Beine. Diese waren es nämlich mit ihrer Militärregierung, die nach dem Krieg aus mehreren preußischen Landesteilen ein neues Bundesland zusammenbastelten. Nun sollten die verschiedenen Stämme der Hannoveraner, Braunschweiger, Oldenburger und die Schaumburg-Lippeschen alle unter einem Hut leben. Und diese bekamen das Unterfangen, trotz traditioneller Rivalitäten zwischen Hannoveranern und Braunschweigern, doch ganz gut hin. Schließlich belebt Konkurrenz das Geschäft. Und so wurden in den Jahren danach auch mal die Roten von der Leine und mal die Blau-Gelben aus der Löwenstadt Deutscher Fußballmeister. Aber zunächst mussten die kaputten Städte wieder aufgebaut werden, die marode Infrastruktur wieder in Gang gesetzt werden. Und ein Wirtschaftswunder, das nicht selbstverständlich ist, ließ nicht lange auf sich warten. Überall wurden die Ärmel hochgekrempelt, und überall wurde kräftig mit angepackt. Auch eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten wurden, wenn auch bei vielen Neuniedersachsen zunächst mit Naserümpfen, gut integriert. Und später, als man die Arbeit selber nicht mehr schaffen konnte, holte man sich dann sogar Gastarbeiter ins Land. Und auch die spuckten ordentlich in die Hände und sorgten ebenfalls mit für einen allgemeinen Wohlstand. Also kann man tatsächlich von einer Erfolgsgeschichte reden, denn so gut wie heute ging es den deutschen Landen nie zuvor.Und natürlich leben wir Niedersachsen in einem besonders schönen Bundesland. Was haben wir nicht alles. In manchen Dingen sogar mehr als die Weißbier stemmenden bayrischen Lederhosenträger. Wir haben nämlich zusätzliche zu Berglandschaften wie Harz, Solling und Elm, wenn auch die nicht ganz so majestätisch sind wie die bayrischen Höhen, ein weites Wattenmeer mit reizovollen Inseln. Da können dann die Blau-Weißen mit ihrem Starnberger See nicht im Entferntesten mithalten. Doch wir haben noch viel mehr. Wir haben die Leine, die Weser und die Elbe, wenn auch im Wendland nur zur Hälfte. Wir haben in unserer Landeshauptstadt das schönste Rathaus der Welt. Wir haben das Steinhuder Meer, die Lüneburger Heide und das platte Ostfriesland, gegen das die Nordseewellen branden. Dort grasgrüne von schnurgeraden Wassergräben durchzogene und von blökenden Schafen bestandene Wiesen soweit das Auge reicht. Wir haben schwarz-bunte Kühe, langhaarige Heidschnucken, Oldenburger und Hannoveraner mit vier Beinen und Hufen, und wir haben mehr Schweine als Einwohner. Und auch der Luchs und der liebe Wolf sind wieder zurück. Wir haben das Wunder von Lengede, wir haben nach Osten hin keine Zonengrenze mehr, wir haben Weltkulturerbestätten, hatten die Expo 2000 und haben das meistgebaute Auto der Welt. Wir haben den Philosophen Leibniz und den Leibniz-Keks. Wir haben einen Rattenfänger, Dr. Eisenbart, Till Eulenspiegel und Max und Moritz. Wir haben die rockigen Skorpions, die ESC-Siegerin Lena, Exkanzler Gerhard Schröder und wir haben sogar ein Niedersachsenlied. Sturmfest und erdverwachsen, ja, das sind wir Niedersachsen.Lange könnte ich so fortfahren, doch möchte ich den Leser damit nicht zu sehr strapazieren. Kurz und gut und mit anderen Worten: Niedersachsen ist ein schönes Land, und in Niedersachsen lässt es sich prima leben. Das alles und noch viel mehr ist Grund genug, zumindest mal kurz an den Siebzigsten zu denken. Und was unser Land ausmacht und wie schön es mit seinen Städten und Landschaften ist, dass möchte ich mit einigen Bildern dokumentieren.