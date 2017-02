16. Nordseelauf entlang der Küste und auf den Inseln

Mit am Start sind als Lauforte Wangerland, Baltrum, Krummhörn-Greetsiel, Dornumerland, Spiekeroog, Otterndorf und Bremerhaven. Im Vorjahr war die Veranstaltung mit 785 Teilnehmern komplett ausgebucht. 524 Sportler liefen die gesamte Tour. Obwohl man das Event aufgrund der Nachfrage vergrößern könnte, will man jedoch nicht wachsen. „Vielmehr zeichnet sich der Nordseelauf durch seine familiäre Atmosphäre aus“, so Carolin Wulke, Geschäftsführerin Die Nordsee GmbH. Der Anteil an Wiederholern und Stammläufern sei „extrem hoch“.