Ein Herz für Klaus - Ergebnis und Spendenstand

Eigentum durch Mietkauf

, die über Wochen und Monate so engagiert mit dabei waren.um Klaus (61) ein besseres Leben zu ermöglichen.--> https://www.facebook.com/notes/max-bryan/-hilfe-f%... Mit dem gespendeten Geld können wir Klaus nun sogar auch unterbringen, drei Monate mindestens - in einem der günstigen Hostels der Stadt - und solange das Geld reicht. Auch ein Container ist im Gespräch. Unser "Herz für Klaus" schlägt weiter!Schon in wenigen Wochen ist es wieder soweit. Das Hamburger Winternotprogramm öffnet seine Tore und bringt Menschen von der Straße - zumindest für die Nacht. Konzipiert als Erfrierungsschutz mit riesigen Container-Burgen - wie die an der Hamburger Münzstraße. Wir alle wissen, dass dies bei Weitem nicht ausreicht. Erst letztes Jahr war die tagsüber Schließung der Container im Hamburger Winternotprogramm ein großes Thema in den Medien - denn die Obdachlosen mussten raus - jeden Morgen - und konnten erst Abends wieder rein. Gerade älteren Obdachlosen fällt das ständige hin und her schwer. Auch Klaus (61) war und ist betroffen.Von dem bislang gesammelten Geld, können wir Klaus nicht nur finanziell unterstützen, sondern - und abhängig von weiteren Spenden - auch dasEin kleiner- zum Beispiel - kostet nicht die Welt. Für etwas über 100 EUR im Monat lässt sich ein kleines Heim für Klaus schon anmieten - ein Wohncontainer - wie ihn das Winternotprogramm für gewöhnlich auch im Auftrag der Stadt erstellt - nur mit dem Unterschied, dass bei uns niemand raus muss. Niemand soll tagsüber gehen müssen - nur weil die Stadt das so will. Unsere Hilfe geschieht bedingungslos - wir sind freie Bürger in einem freien Land und wollen nicht zusehen, wie das Dilemma sich jedes Jahr aufs Neue fortsetzt. Wir alle können etwas dagegen tun und ich sage auch WIE!Sie haben einen Garten? Ein eigenes Grundstück mit Strom- und Kanalanschluss? Wenn die Antwort auf diese Frage "Ja" lautet, hat theoretisch Jeder mit entsprechend finanziellen Mitteln die Möglichkeit einen Hamburger Obdachlosen bei sich aufzunehmen. Wenn nicht im Haus - dann im Garten - in einem eigens dafür angemieteten Wohncontainer nebst Sanitärzelle und kostenloser Inneneinrichtung - denn Beides ist preiswerter als man denkt. Ein Einzelcontainer - der Marke "Standardzelle" istzu haben und ein Sanitär-Container, mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Rechnet man Strom und Nebenkosten mit hinzu, ist manFür dieses Geld lässt sich quasi ein Menschenleben retten! Für einen Monat - einen Winter - oder ein ganzes Leben - so lange man kann.So was Schönes steht im Talmud und es ist wahr. Wenn jeder Hamburger - der es sich leisten kann - nur einen einzigen Container in seinem Garten aufstellen würde und "Jeder" dann "Tausende" sind, würde es in Hamburg keine Obdachlosen mehr geben, weil jeder ein Fleckchen Erde für sich hat, ein Ort, an dem er bleiben kann und sei es nur für den Winter - oder auch länger.Je mehr gespendet wird, desto größer wird die Chance Klaus auch über den Winter zu bringen und wir fangen klein an - auf dass Andere sich der Aktion anschließen und dem Beispiel folgen. Gemeinsam können wir viel erreichen und den Grundstein für ein bedingungsloses - ganztägiges Winternotprogramm legen. Jeder ist eingeladen sich daran zu beteiligen. Jeder für sich und in seinem Eck - das ist ein schöner Traum und wir machen ihn wahr!(Containerprojekt) -->Wer Klaus und anderen Hamburger Obdachlosen helfen will, kann dies weiterhin tun. Per sofort sammeln wir Spenden auch für ein bedingungsloses Winternotprogramm, für Wohncontainer, die speziell denen zugänglich werden, die sonst keine Chance haben darin unterzukommen. Auch Stellplätze werden gesucht (bitte weitersagen!).Wer Obdachlosen wie Klaus helfen möchte, kann dies auch mit der Bereitstellung eines Stellplatzes für Wohncontainer tun. Denn so verlockend dieses Angebot auch klingen mag, es steht und fällt mit einem geeigneten Stellplatz für die jeweiligen Container. Idealerweise mit Strom- und Kanalanschluss. Manchmal wird auch einfach nur ein Loch gegraben - um den Anschluß für das Abwasser zu erreichen, das alles ist möglich und wurde auch schon getan (selbst erlebt).Wer weitere Orte kennt, wo Container noch stehen dürfen - möge sich bitte bei mir melden. Ich werde mich gerne darum kümmern und schauen was geht. Abhängig von der weiteren Entwicklung dieses Projekts ist auch eine Vereinsgründung im Gespräch. Wer mitgestalten möchte - gerne!Zwar gibt es schon bestehende Container-Programme auch anderer Vereine, aber die sind teilweise so angelegt, dass 80% der Hamburger Obdachlosen nie eine Chance haben darin unterzukommen. Zugangsvoraussetzungen für vermeintlich "neuartige Container-Konzepte" mit Sonderausstattung a´la "schöner Wohnen" sind nämlich nach wie vor auf die Kooperation mit dem Sozialamt angewiesen und da hört die Hilfe dann meist auch auf. Wer keinen Leistungsanspruch hat, kommt gar nicht erst rein in die beliebten Container. Das ist ein Übel unserer Zeit, dass den Ärmsten der Armen nicht geholfen wird, nur weil sie keinen Anspruch auf Leistung haben und auch nicht jeder nutzt diese Leistung. Viele verschließen sich dem System, wollen mit Staat und Reglement nichts zu tun haben - schon vor Monaten hatte ich darüber berichtet.Immer wieder kommt es zu Todesfällen auf Deutschlands Straßen - nicht ungewöhnlich für Menschen, die auch im Winter draußen schlafen und chancenlos sind, nur weil sie den falschen Pass haben. Wer obdachlos ist und aus EU-Gebieten nach Deutschland zureist, hat es oft sehr schwer eine Bleibe für Dauer zu finden. Denen bleibt meist nur das Angebot der Stadt und das schließt jeden Morgen aufs Neue seine Türen - die Leute müssen raus - egal wie anstrengend das auch ist. "Die Leute sollen in Bewegung bleiben und ihren Belangen nachgehen", heißt es zur Begründung.Quelle hier: --> https://www.facebook.com/notes/max-bryan/-sieben-l... Ausnahmen bieten meist nur die Einzel-Container der Kirchengemeinden und die sind binnen weniger Stunden "vergriffen."Wer in einem der begehrten Einzel-oder Zweier-Container der "TAS" (vermittelt durch das Diakonisches Werk in der Hamburger Bundesstrasse) unterkommen will, muss früh aufstehen. Jeden 1. November eines Jahres werden die Container dort vergeben. Meist so um die 80 - manchmal auch mehr - je nach Kooperation und Kapazität der Hamburger Kirchengemeinden - doch die sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und der Zugang geschieht auch nicht bedingungslos.Was Hamburg braucht, sind mehr Programme mitauchNicht Wenige haben Probleme mit Alkohol und das harte Reglement so mancher Programme schreckt viele Betroffene auch ab, das Angebot anzunehmen. Nicht Wenige bleiben lieber auf "Platte", als sich den Bedingungen des Zugangs zu unterwerfen. Sie schlafen dann lieber draußen und erfrieren. Gerade alkoholisierte Menschen erkennen nicht rechtzeitig die Grenzen der eigenen Belastbarkeit und erfrieren dann unbemerkt im Schlaf. Gerade für diese Menschen muss mehr getan werden. Niemand darf abgewiesen oder ausgegrenzt werden, nur weil er nicht der Norm entspricht. Echte bedingungslose Hilfe ist immer noch zu selten und es ist an uns, sie zu schaffen.In diesem Zusammenhang denke ich immer wieder an einen Bericht neulich im Fernsehen - von einem der Krankenmobile, also Ärzte die Obdachlosen helfen OHNE zu reglementieren. Da war eine Frau - Mitte 50 - sie sah ziemlich deutsch aus - und nannte sich "Lieschen Müller aus Afghanistan" und der Name war nicht das Einzige, was an ihr nicht stimmte. Doch was tat der Arzt? Griff er sie an, weil sie offenbar nicht die Wahrheit über sich sagen wollte oder spendete er seine Hilfe ohne zu fragen? Letzteres war der Fall und schon das zeigt das große Herz dieser Dienste.Frage nicht, was der Betreffende für ein Problem hat, frage, wie Du ihm helfen kannst und stelle keine Bedingungen für deine Hilfe - denn das ist wahre Nächstenliebe - das ist wahre Diakonie!Für den Moment bleibt mir nur der Wunsch es besser zu machen. Wer Hamburger Obdachlosen helfen möchte, kann dies tun und das jeder auch für sich.(5 Monate a 527 EUR/Monat bei 17 EUR/Nacht im günstigsten Hostel der Stadt).(Tisch, Stuhl, Spint, Bett, Heizung usw. ist alles inklusive)Dusche und Waschbecken- kostenfreier Stellplatz + Versorgung via Tafel vorausgesetzt________________Kosten pro Person und MonatDieser Preis gilt bei einer Mindestmietdauer von 6 Monaten (Bedingung des Lieferanten) und somit dann 440 EUR x 6 =(November bis April eines Jahres)für An- und Abtransport der beiden Container in Höhe von 390 EUR sowie Nebenkosten für Endreinigung und Durchsicht in Höhe von 170 EUR, macht zusammen =Somit kostet die Unterbringung eines einzelnen Hamburger Obdachlosen in diesem privaten - durch Spenden finanzierten Winternotprgramm -Sollten die Spenden also zusammen kommen, hätte auch Klaus dieDank weiterer Spenden wäre Klaus dann irgendwannWir alle können dafür sorgen, dass Menschen wie Klaus nicht länger im Freien schlafen müssen. Jeder, der im Stande ist zu helfen, könnte dies tun und sich hieran beteiligen oder selbst auch eine Aktion starten, um einen Obdachlosen im eigenen Eck über den Winter zu helfen.